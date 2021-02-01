Пострадавшего на мотокроссе в Обнинске ребенка отправили в Москву

Фото: телеграм канал "Что там в Москве?"

Пострадавший во время мотокросса в Обнинске ребенок был отправлен на лечение в Москву. Об этом говорится в сообщении местной администрации на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Пожелание по транспортировке выразили родственники ребенка. 30 января в Обнинске состоялся традиционный 24-й зимний мотокросс, во время которого пострадал юный участник гонки.

"Юный участник мотокросса, получивший травмы на соревнованиях, перевезен по желанию родственников в Москву, он находится под наблюдением врачей, угрозы жизни нет", – уточнили в администрации наукограда.

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