В столице арестовали таксиста за выезд на встречку и аварию, в которой пострадал ребенок

14:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Суд в столице арестовал таксиста по уголовному делу об аварии из-за выезда на встречную полосу. В результате ДТП пострадала школьница, говорится на сайте московского главка МВД.
По данным ведомства, водитель такси после происшествия хотел скрыться и покинуть Москву.
"Установлено, что водитель автомобиля Kia Rio следовал по Волгоградскому проспекту с двумя пассажирами – 35-летней жительницей столицы и ее 13-летней дочерью. Отвлекшись, мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем", – уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП оба авто отбросило в сторону, а потом них врезались еще две машины. Девочку с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Таксист покинул место аварии, но его успели задержать у станции метро "Белорусская". Подозреваемым оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее водитель протаранил 11 автомобилей на парковке в Ясеневе. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали люди.
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