Водитель протаранил 11 автомобилей в столичном районе Ясенево

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно
Водитель повредил припаркованные автомобили в столичном районе Ясенево. Об этом информирует пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Сообщается, что инцидент случился на автостоянке по адресу Соловьиный проезд, дом 1.
"Водитель протаранил 11 припаркованных автомобилей", – информирует Дептранс в официальном Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали люди. Об их состоянии не сообщается.
Дальнейшая информация о случившемся уточняется.
Ранее авария с участием двух машин произошла на северо-западе МКАД. Автомобили столкнулись на внутренней стороне автодороги.