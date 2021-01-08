Водитель протаранил 11 автомобилей в столичном районе Ясенево

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Водитель повредил припаркованные автомобили в столичном районе Ясенево. Об этом информирует пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что инцидент случился на автостоянке по адресу Соловьиный проезд, дом 1.

"Водитель протаранил 11 припаркованных автомобилей", – информирует Дептранс в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали люди. Об их состоянии не сообщается.

Дальнейшая информация о случившемся уточняется.

Ранее авария с участием двух машин произошла на северо-западе МКАД. Автомобили столкнулись на внутренней стороне автодороги.