Шесть человек стали жертвами ДТП под Смоленском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух машин произошла в Смоленской области. Об этом информирует представитель регионального УМВД.

Как пишет РИА Новости, столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ-2115 случилось на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска.

"В результате погибла водитель иномарки и женщина-пассажир", – сообщили в полиции.

Там уточнили, что в отечественном автомобиле погиб водитель и три пассажира.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Причины аварии выясняются.

Накануне на 19-м километре МКАД произошла авария. В ДТП столкнулись два грузовика и три легковых машины.

В результате движение было осложнено на 2,4 километра, заняты 3 полосы.

Позднее движение было полностью восстановлено. Об этом сообщала пресс-служба департамента транспорта Москвы.