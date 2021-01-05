На МКАД столкнулись два грузовика и три легковушки

Фото: Агентство "Москва"

На 19-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги после Бесединского шоссе произошло ДТП. Об аварии сообщили в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно".

По данным ведомства, ДТП произошло на внутренней стороне МКАД. В результате аварии столкнулись 2 грузовика и 3 легковых машины.

"Движение затруднено на 2,4 километра, заняты 3 полосы", – уточнили в столичном департаменте.

Ранее пять машин столкнулись на юго-западе Москвы. Известно, что в Volkswagen был зажат один человек.

Кроме того, движение на МКАД в районе Боровского шоссе было осложнено из-за наезда машины на препятствие. На место ДТП прибыли экстренные службы.