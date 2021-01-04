Пять машин столкнулись на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Новоясеневском проспекте перекрыты две полосы движения из-за ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

"Ford, Volkswagen, Nissan, Toyota и такси Kia столкнулись на Новоясеневском проспекте. Из-за аварии две полосы движения перекрыты", – говорится в сообщении.



Информация о пострадавших и причины ДТП уточняются. Известно, что в Volkswagen зажат один человек.

Ранее авария с участием двух легковых машин произошла в Туве. По предварительным данным, в результате ДТП погибли восемь человек, еще трое пострадали.