Восемь человек погибли в результате ДТП в Туве

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Авария с участием двух легковых машин произошла в Туве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что авария произошла на 953-м километре федеральной автодороги Р-257. По предварительным данным, в результате ДТП погибли восемь человек, еще трое пострадали.

В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства аварии. В экстренных службах сообщили, что авария могла произойти по вине одного из водителей, который выехал на встречную полосу движения.

Накануне пассажирский автобус ПАЗ попал в аварию в Родниковском районе Ивановской области. В результате ДТП погиб один человек – пожилая женщина. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.