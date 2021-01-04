В Подмосковье железнодорожники предотвратили ДТП на переезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Савеловском направлении МЖД железнодорожники предотвратили ДТП на переезде. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"На пути выехал водитель грузового автомобиля и заглох. Дежурный по переезду включил специальный заградительный сигнал для предотвращения столкновения и сообщил о ситуации машинисту поезда", – говорится в сообщении.

Из-за случившегося несколько электричек в сторону Москвы и области были задержаны. В 16:05 автомобиль был убран с пути.

Ранее на Савеловском направлении МЖД запустили новый туристический маршрут на ретропоезде. До конечной станции Яхрома пассажиров теперь возит знаменитая электричка модели ЭР2К-980.