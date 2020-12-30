Две электрички отменили для ввода движения в график на участке Химки – Крюково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две электрички отменяются для ввода движения в график на участке Химки – Крюково, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Речь идет о пригородных поездах № 6201 Крюково – Останкино и № 6202 Останкино – Крюково. Поезд № 6358 проследует без остановок на остановочных пунктах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково.

Пассажиров попросили отнестись к этому с пониманием.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в электричках в Московском регионе изменится с 2 января. Стоимость разового билета в пределах столицы составит 40 рублей (сейчас 37 рублей), а при межсубъектном следовании – 26 рублей за одну тарифную зону (сейчас 24 рубля).

Отмечается, что цена проезда в экспрессах от/до станций Фрязино, Ногинск, Шаховская, Серпухов, Дубна, Одинцово и ряда других также будет скорректирована.