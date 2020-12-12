Электрички будут останавливаться у временной платформы станции "Карманово" с 13 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Электропоезда будут останавливаться у временной платформы остановочного пункта "Карманово". Изменения вступят в силу с 13 декабря на Савеловском направлении, говорится на сайте МЖД.

По данным Московской железной дороги, пригородные электрички начнут останавливаться у временной деревянной платформы. "Платформа оснащена навесами от осадков, устройствами наружного освещения, лестничными сходами и пандусами", – уточнили в пресс-службе перевозчика.

Временные изменения требуются для реконструкции основной платформы.

Ранее сообщалось, что в декабре изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений. Там планировались работы по модернизации инфраструктуры.