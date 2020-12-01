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Транспорт

13:45

Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений изменится в декабре

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В декабре изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"Технологические окна назначены преимущественно с использованием ночного времени, чтобы сохранить объемы движения в часы пик. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов. Так, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт. Несколько электричек выведут из расписания", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на станции Баковка МЦД-1 идет завершающий этап возведения дополнительного вестибюля с тоннелем: строители завершают его внутреннюю отделку и ведут отделку фасадов. По данным МЖД, работы должны быть завершены к концу декабря.

На станции МЦД-1 Тимирязевская продолжается строительство фундаментов новых платформ и обустройство ограждения котлованов под строительство подземного вестибюля с тоннелем, отметили в пресс-службе МЖД.

Кроме того, на участке Талдом – Вербилки Савеловского направления МЖД с 15 по 28 декабря будут проводиться работы по модернизации контактной сети.

Подробнее с измененным расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД, а также на вокзалах и станциях.

Ранее сообщалось об изменении расписания поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) из Зеленограда в Москву 1, 3, 8 и 10 декабря. Изменения так же связаны с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

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