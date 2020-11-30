Расписание электричек из Зеленограда в Москву изменится 1, 3, 8 и 10 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Расписание поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) из Зеленограда в Москву изменится 1, 3, 8 и 10 декабря. Изменения связаны с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба МТППК.
В связи с этим на участке Крюково (Зеленоград) – Москва будет разрешен проезд в поездах, следующих в направлении от Москвы по билетам в направлении на Москву до указанных в билетах станций.
Также будет обеспечен беспрепятственный выход и вход через турникеты на станциях пересадки пассажиров, следующих до своих станций в обратном направлении.
Таким образом, от станции Крюково до остановочного пункта Новоподрезково можно будет без дополнительной оплаты доехать с пересадкой на станции Химки. Для этого нужно будет перейти на другую платформу и проехать обратно две остановки.
Для пропуска через турникеты и при проверке в поезде достаточно предъявить свой билет контролерам. Ознакомиться с изменениями в расписании можно на информационных стендах станций, на сайте и в мобильном приложении РЖД.
Ранее на участке Хлебного переулка ограничили движение транспорта по 25 апреля 2021 года в связи с проведением работ. На участке от дома 24 до дома 36, строение 2, по улице Поварской недоступно парковочное пространство, двигаться можно по одной полосе.
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