Движение на участке улицы Доватора ограничат до февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На участке улицы Доватора в ЦАО Москвы ограничат движение транспорта с 16 ноября 2020 года по 20 февраля 2021. Меры необходимы для проведения работ на инженерных сетях. Об этом заявили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что ограничения будут действовать круглосуточно с 16 ноября по 25 декабря, а также с 10 января 2021 года по 20 февраля 2021. Будет доступна одна полоса, на которой организуют приоритетное право проезда и ликвидируют парковочное пространство.

Ранее сообщалось, что в районе 1-го Котляковского переулка до декабря ограничат движение транспорта. Это также связано с проводимыми работами на инженерных сетях.

Также стало известно, что с 14 ноября 2020 года по 31 марта 2022 года на участке улицы Барклая из-за ремонта путепровода перекроют движение. Перекрытие будет действовать от улицы Неверовского, дома 9, до улицы Барклая, дома 5, корпуса 4.

