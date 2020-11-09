Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение по участку Лубянского проезда ограничат с 15 ноября до 20 апреля 2021 года. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Движение по одной полосе будет ограничено от Лучникова переулка до дома 5 по Лубянскому проезду. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ у Политехнического музея.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября по 25 декабря ограничили движение транспорта на участке Болотной набережной. Там будут вестись строительные работы.

Ограничения действуют на участке от улицы Серафимовича до дома 11, строения 1, по Болотной набережной. На это время организовано одностороннее движение по одной полосе в сторону Берсеневского переулка.