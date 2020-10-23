Движение в районе Семеновской набережной ограничено до 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат в районе Семеновской набережной до 15 октября 2022 года. Временные ограничения вводятся в связи с постройкой участка БКЛ столичной подземки, заявили в информационном центре транспортного комплекса города.

"Ограничения движения в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро действуют в районе Семеновской набережной по 15 октября 2022 года", – говорится в сообщении ведомства.

Все ограничения для наземного транспорта касаются одной полосы. Стало известно, что до 10 декабря следующего года ограничивается движение на участке Проектируемого проезда № 789 в районе пересечения с Семеновской набережной.

Помимо того, ограничения коснутся участка Семеновской набережной – от дома 3/1, корпуса 4 до дома 1, строения 1. Еще до 30 января 2021 года ограничили движение по Гольяновскому проезду – от дома 3/1, корпуса 6 до дома 3/1, корпуса 1.

Ранее на Варшавском шоссе частично перекрыли движение до 1 сентября 2021 года.