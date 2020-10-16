До 7 ноября ограничили движение на Дмитровском шоссе

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Движение по Дмитровскому шоссе ограничено до 7 ноября в связи со строительством эстакад Северо-Восточной хорды. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Корректировки действуют в районе дома 58А с 15 октября по 7 ноября круглосуточно, работы поэтапно занимают одну полосу.

Кроме того, движение ограничено на Верхнелихоборской улице – от дома 67 по Дмитровскому шоссе до Верхнелиборской улицы, дома 4, строения 7. Изменения вступили в силу 15 октября и перестанут действовать только 31 января 2021 года. Ограничения действуют круглосуточно с движением по одной полосе с сохранением существующего количества полос, будут обустроены временные уширения.

"Также движение из-за строительства эстакад будет ограничено на проспекте Мира (в районе дома 222, строения 4) с 15 ноября 2020 года по 31 августа 2021 года по одной полосе в каждом направлении", – добавили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ранее стало известно, что 18 октября изменятся маршруты автобусов в районе станции метро "ЦСКА". С 14:00 автобусы № 175 проследуют от станции метро "Сокол" до Песчаной площади, а № 818 – от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" (улица Гризодубовой) и от Силикатного завода до Песчаной площади.