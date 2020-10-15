На Спартаковской улице частично перекрыто движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение перекрыто на Спартаковской улице между площадью Разгуляй и Елоховской площадью в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

"На Спартаковской улице между площадью Разгуляй и Елоховской площадью перекрыто движение. Маршруты автобусов м3, № 40 и электробуса № т25 временно изменены", – рассказали в ведомстве.

В Дептрансе попросили пассажиров учитывать ограничения и выбирать альтернативные пути объезда, если потребуется.

Накануне в Москве возникли затруднения с движением трамваев на Варшавском шоссе в районе станции МЦК Верхние Котлы. На время устранения неполадок были запущены компенсационные автобусы.

