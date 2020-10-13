На участке моста Лужники ограничат движение до 20 октября

На участке моста Лужники до 20 октября ограничат движение. Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, там проводится капитальный ремонт.

"Движение по участку моста Лужники ограничили по 20 октября из-за капитального ремонта", – говорится в сообщении.

Ограничения касаются одной полосы на участке моста – от владения 10Б, строения 1 по Лужнецкой набережной до владения 24, строения 5 по Лужнецкой набережной.

Ранее сообщалось, что с 15 октября и до конца месяца будет перекрыт съезд с Киевского шоссе на МКАД.

Также с 14 октября будет ограничено движение на участке 1-го Красногвардейского проезда. Отмечается, что это связано со строительными работами на территории "Москва-Сити". Движение ограничат до 20 июля 2021 года на участке от дома 20 до Выставочного переулка.