Движение по Малому Толмачевскому переулку перекроют с 12 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 12 октября из-за строительства нового корпуса Третьяковской галереи изменится схема движения на ряде улиц в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

"В связи со строительством нового корпуса Государственной Третьяковской галереи с 12 октября по 13 декабря движение будет перекрыто на участке Малого Толмачевского переулка от Кабалевской набережной до дома 6, строения 1", – говорится в сообщении.

Кроме того, в эти же дни движение транспорта ограничат по одной полосе на участке Кабалевской набережной, дома 12.

Уточняется, что на участке Малого Толмачевского переулка – от дома 6, строения 1, до Большого Толмачевского переулка организуют двустороннее движение за счет ликвидации парковочного пространства.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили до 30 ноября на Березовой аллее из-за реконструкции инженерных сетей. Так, движение по двум полосам будет недоступно от Сельскохозяйственной улицы до дома 16А. Однако суммарное количество полос останется прежним, так как будут обустроены временные уширения.