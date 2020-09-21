На улице Маршала Сергеева ограничено движение из-за работ на инженерных сетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
На улице Маршал Сергеева с 21 сентября 2020 по 18 апреля 2021 года из-за реконструкции инженерных сетей ввели ограничения движения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
Уточняется, что с 21 сентября по 31 октября 2020 года, с 22 марта по 12 апреля 2021 года на участке улицы Маршала Сергеева от дома 34, корпуса 6, по улице Молодогвардейской ограничено движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда.
На другом участке данной улицы от дома 30, корпуса 1, до дома 38, корпуса 1, по улице Молодогвардейской будут введены такие же ограничения с 9 по 30 ноября 2020 года, с 22 марта по 12 апреля 2021 года.
Кроме того, на участке улицы Маршала Сергеева от дома 36, корпуса 6, до дома 38, корпуса 1, по улице Молодогвардейской будут введены ограничения с 12 по 18 апреля 2021 года по одной полосе.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта ограничат в центре столицы с 24 по 26 сентября из-за Московского мотофестиваля.
Также с 11 сентября в Москве началась реконструкция Крутицкой набережной. Движение здесь ограничат и перекроют до 12 сентября 2021 года.
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