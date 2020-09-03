На улице Ватутина до 15 ноября ограничили движение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До 15 ноября 2020 года на улице Ватутина ограничили движение автомобилей. В информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили, что на данном участке идет реконструкция инженерных сетей.
Так уточняется, что движение ограничили на улице Ватутина в районе дом 4, корпус 1 с 24 августа по 10 сентября, с 15 по 24 сентября круглосуточно (одна полоса с организацией приоритетного права проезда), на этом же участке движение ограничат также с 11 по 14 сентября с 1:30 до 5:30 (одна полоса частично с ликвидацией парковочного пространства).
Кроме того, с 25 сентября по 15 ноября круглосуточно ограничат движение на улице Ватутина в районе дома 18 (одна полоса с организацией приоритетного права проезда).
Ранее сообщалось, что движение временно ограничат по Госпитальному мосту. Движение будет сохранено по двум полосам в каждом направлении, однако одну полосу будут поэтапно занимать. Проезд будет закрыт с 7 сентября по 23 октября 2020 года.
Также в субботу в центре Москвы перекроют несколько улиц из-за соревнований "Московская ночная велогонка".
Эксперт оценил идею об изменении схем движения на столичных магистралях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: