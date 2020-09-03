На улице Ватутина до 15 ноября ограничили движение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 15 ноября 2020 года на улице Ватутина ограничили движение автомобилей. В информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили, что на данном участке идет реконструкция инженерных сетей.

Так уточняется, что движение ограничили на улице Ватутина в районе дом 4, корпус 1 с 24 августа по 10 сентября, с 15 по 24 сентября круглосуточно (одна полоса с организацией приоритетного права проезда), на этом же участке движение ограничат также с 11 по 14 сентября с 1:30 до 5:30 (одна полоса частично с ликвидацией парковочного пространства).

Кроме того, с 25 сентября по 15 ноября круглосуточно ограничат движение на улице Ватутина в районе дома 18 (одна полоса с организацией приоритетного права проезда).

Ранее сообщалось, что движение временно ограничат по Госпитальному мосту. Движение будет сохранено по двум полосам в каждом направлении, однако одну полосу будут поэтапно занимать. Проезд будет закрыт с 7 сентября по 23 октября 2020 года.

Также в субботу в центре Москвы перекроют несколько улиц из-за соревнований "Московская ночная велогонка".