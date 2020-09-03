Несколько улиц временно перекроют в центре Москвы 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В субботу в центре Москвы перекроют несколько улиц из-за соревнований "Московская ночная велогонка", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
С 06:00 до 00:30 нельзя будет проехать по Лужнецкой набережной по участку от улицы Лужники до Фрунзенской набережной. С 18:40 до 23:59 перекроют Новодевичью, Саввинсую набережные и улицу Лужники, а с 19:20 до 23:59 – Ростовскую, Смоленскую, Пресненскую и Краснопресненскую набережные.
С 18:40 до 23:30 водители также не смогут проехать по Фрунзенской и Пречистенской набережным, улице Остоженке, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также в Соймоновском и Новокрымском проездах.
Для водителей также будут недоступны с 19:40 Устьинская, Серебряническая, Полуярославская, Костомаровская, Сыромятническая, Лефортовская набережные.
С этого же времени перекроют Головинскую, Красноказарменную, Золоторожскую, Андроньевскую, Николоямскую, Берниковскую, Подгорскую, Котельническую и Краснохолмскую набережные. Нельзя будет проехать и по Госпитальной улице. Ограничения продлятся до 23:10. Водителей просят учитывать изменения при планировании своего маршрута.
Ранее сообщалось, что движение по Госпитальному мосту в Москве временно ограничат с 7 сентября. На время ремонтных работ автомобилистам будет недоступен участок дороги от Госпитальной улицы до Госпитального переулка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: