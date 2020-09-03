Несколько улиц временно перекроют в центре Москвы 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу в центре Москвы перекроют несколько улиц из-за соревнований "Московская ночная велогонка", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

С 06:00 до 00:30 нельзя будет проехать по Лужнецкой набережной по участку от улицы Лужники до Фрунзенской набережной. С 18:40 до 23:59 перекроют Новодевичью, Саввинсую набережные и улицу Лужники, а с 19:20 до 23:59 – Ростовскую, Смоленскую, Пресненскую и Краснопресненскую набережные.

С 18:40 до 23:30 водители также не смогут проехать по Фрунзенской и Пречистенской набережным, улице Остоженке, Кремлевской и Москворецкой набережным, а также в Соймоновском и Новокрымском проездах.

Для водителей также будут недоступны с 19:40 Устьинская, Серебряническая, Полуярославская, Костомаровская, Сыромятническая, Лефортовская набережные.

С этого же времени перекроют Головинскую, Красноказарменную, Золоторожскую, Андроньевскую, Николоямскую, Берниковскую, Подгорскую, Котельническую и Краснохолмскую набережные. Нельзя будет проехать и по Госпитальной улице. Ограничения продлятся до 23:10. Водителей просят учитывать изменения при планировании своего маршрута.

Ранее сообщалось, что движение по Госпитальному мосту в Москве временно ограничат с 7 сентября. На время ремонтных работ автомобилистам будет недоступен участок дороги от Госпитальной улицы до Госпитального переулка.

