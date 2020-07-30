В Госдуме предложили расширить карту велосипедных дорожек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев предложил правительству Москвы расширить карту велосипедных дорожек в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу депутата.

"В условиях пандемии нужно разгружать общественный транспорт, так как он является местом скопления людей. Поэтому возрастает значение велосипедного движения. Нужно, чтобы у граждан было больше возможностей пересесть из метро, трамваев, автобусов и троллейбусов на велосипеды", – говорится в сообщении.

Он отметил, что компании, которые будут стимулировать сотрудников ездить в офис на велосипедах, могли бы получить налоговые льготы. А сами граждане охотнее бы пересаживались на велотранспорт, если бы их покупали работодатели или возмещали затраты на его аренду.

Ранее были названы самые популярные станции велопроката Москвы. Чаще всего велосипеды напрокат берут у входа на ВДНХ (16,2 тысячи аренд) и в Парке Горького (9,5 тысячи аренд).