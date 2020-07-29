Названы самые популярные станции велопроката Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве чаще всего велосипеды напрокат берут у входа на ВДНХ (16,2 тысячи аренд) и в Парке Горького (9,5 тысячи аренд), сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Там арендуют велосипеды не только те, кто приехал гулять в парк, но и жители соседних районов. Вы все чаще выбираете велосипед – он становится не только видом досуга, но и полноценной экологичной заменой автомобилю. Поэтому спросом пользуются станции и в парковых зонах, и на центральных улицах города", – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. Современные городские веломаршруты связывают целые районы и поселения. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.
Этот маршрут связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский. Он отличается наличием отдельной велополосы с дорожными знаками и безопасной разметкой.
Кроме того, на велосипеде можно без проблем проехать вдоль Крымской набережной и Парка Горького, мимо Воробьевых гор и Мосфильмовского пруда. Данный веломаршрут позволит добраться до Якиманки, Гагаринского района, Дорогомилова и Раменок.
40% москвичей хотели бы ездить на работу на велосипеде
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