Названы самые популярные станции велопроката Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве чаще всего велосипеды напрокат берут у входа на ВДНХ (16,2 тысячи аренд) и в Парке Горького (9,5 тысячи аренд), сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Там арендуют велосипеды не только те, кто приехал гулять в парк, но и жители соседних районов. Вы все чаще выбираете велосипед – он становится не только видом досуга, но и полноценной экологичной заменой автомобилю. Поэтому спросом пользуются станции и в парковых зонах, и на центральных улицах города", – говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. Современные городские веломаршруты связывают целые районы и поселения. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.

Этот маршрут связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский. Он отличается наличием отдельной велополосы с дорожными знаками и безопасной разметкой.

Кроме того, на велосипеде можно без проблем проехать вдоль Крымской набережной и Парка Горького, мимо Воробьевых гор и Мосфильмовского пруда. Данный веломаршрут позволит добраться до Якиманки, Гагаринского района, Дорогомилова и Раменок.