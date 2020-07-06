Москвичам рассказали о самых популярных веломаршрутах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Современные городские веломаршруты связывают целые районы и поселения. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность. Этот маршрут связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский. Он отличается наличием отдельной велополосы с дорожными знаками и безопасной разметкой.

Веломаршрут обустроен и вдоль улицы Большой Никитской. Она соединила между собой Центральный выставочный зал "Манеж" и Садовое кольцо. Проехать на велосипеде можно и по Пятницкой улице. С Большой Ордынки имеется поворот на Люсиновскую улицу. Таким образом можно добраться до Даниловского района из центра.

Кроме того, на велосипеде можно без проблем проехать вдоль Крымской набережной и Парка Горького, мимо Воробьевых гор и Мосфильмовского пруда. Данный веломаршрут позволит добраться до Якиманки, Гагаринского района, Дорогомилово и Раменок.

Благодаря программе "Мой район" подобные пути появились не только в центре столицы. В частности, веломаршруты появились на Большой Академической улице и вдоль Северо-Восточной хорды. Кроме того, длинная велодорожка между Боровским шоссе и Троицком в ТиНАО соединяет между собой поселения Кокошкино, Марушкинское и Первомайское.

Велосипеды и электросамокаты в Москве также часто используют, чтобы добраться от офиса или подъезда до метро и наоборот. Так, например, делают жители Капотни: размеченный маршрут идет до района Марьино и одноименной станции через парк 850-летия Москвы.

Станции метро "Беляево" и "Чертановская" связывает велодорожка, которая проходит по улице Миклухо-Маклая и Битцевскому лесу и соединяющая сразу три района: Коньково, Ясенево и Чертаново Северное. Москвичи, живущие между станциями "Университет" и "Проспект Вернадского", могут воспользоваться велодорожкой, обустроенной между ними.

Маршрут для велосипедов организован и вдоль Череповецкой улицы в Лианозове, с помощью которого можно добраться до станции "Алтуфьево", проживая на другом конце района.

Доехать до метро на велосипеде можно и в ТиНАО. Например, там создали размеченную дорожку до станции метро "Филатов Луг" от жилой части ближайшего района. Маршрут организован через лесопарк и отнимает у местных жителей лишь 10 минут.

Сообщается, что в настоящий момент протяженность дорог, пригодных для проезда на велосипеде, составляет 850 километров. 24 июня в городе был установлен новый рекорд по ежесуточному количеству совершенных поездок (77 тысяч).

В столице также действует система велопарковок. Они позволяют оставить велосипед для пересадки на общественный транспорт. Для этого парковки разместили возле остановок или станций метро. Их число постоянно растет: так, в 2019 году появилось свыше 500 новых велопарковок.

Для тех, кто не хочет оставлять личный транспорт надолго без присмотра, предусмотрен вариант перевозки велосипеда. В частности, в автобусах имеются площадки для велосипедов, а в поездах "Ласточка" и "Иволга" обустроены специальные стойки и крепления.

В столице также работает сеть "Велобайк", созданная для проката велосипедов. В настоящий момент в столице работает более 570 станций проката. Они размещены в 79 районах Москвы и включают в себя более 6 тысяч велосипедов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

А с 2018 года в столице можно взять напрокат и самокаты. В систему "Велобайка" в настоящее время входит более трех тысяч самокатов. В 2019 году москвичи воспользовались данной услугой около 500 тысяч раз (в 2018 – 140 тысяч).

Для использования сети "Велобайка" необходимо пройти регистрацию в системе, а затем оплатить доступ в специальном терминале или в мобильном приложении. Вернуть велосипед можно на любую свободную станцию.

Ранее стало известно, что пункт велопроката № 466 является самым популярным в Москве. Он расположен у главного входа ВДНХ. Им воспользовались почти 25 тысяч раз.