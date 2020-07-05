Назван самый популярный пункт городского велопроката в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Самым популярным велопрокатом Москвы был признан пункт № 466, расположенный у главного входа ВДНХ. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, им воспользовались почти 25 тысяч раз.
Всего москвичи и гости столицы совершили почти 1,3 миллиона поездок на велосипедах городских велопрокатов в июне.
"Горожане соскучились по активному образу жизни и прогулкам на свежем воздухе, поэтому чаще стали брать велосипеды в аренду. К тому же этот вид транспорта просто удобен для коротких поездок по городу", – объяснил руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов.
По словам главы транспортного ведомства, востребованность велопрокатов постоянно растет. Продемонстрированная статистика указывает на то, что поездок совершили на 280 тысяч больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Столичный велопрокат начал работать с 10 апреля. Первое время воспользоваться им могли только волонтеры и курьеры. С 1 июня это ограничение полностью снято. Однако сохраняется необходимость дезинфицирования транспортного средства.
Сейчас в распоряжении москвичей около шести тысяч велосипедов, работает 570 станций. До конца года будут запущены не менее 629 станций.
40% москвичей хотели бы ездить на работу на велосипеде
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