Велопрокат заработал для всех москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице открыли велопрокат и прокат самокатов для всех желающих, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент транспорта.
Для курьеров и волонтеров велопрокат останется бесплатным, а для остальных пользователей тарифы останутся такими же, как в прошлом году.
"Уверен, что за время самоизоляции многие соскучились по активному образу жизни, поэтому в этом сезоне такой транспорт будет особенно популярен, а кто-то, возможно, даже совсем откажется от личного автомобиля и выберет велосипед или самокат. Так мы смогли бы дольше поддерживать хорошую экологическую обстановку, которую сейчас наблюдаем", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В этом сезоне для горожан будет доступно около 6 тысяч велосипедов на 629 станциях.
"Также в их распоряжении окажется более 2,6 тысячи электрических самокатов, в течение сезона их будет становиться больше", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили о необходимости ношения перчаток и масок. После поездки следует обработать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Регулярно дезинфицировать велосипеды и самокаты будут операторы проката.
Отмечается, что для поездки, как и на любом другом транспорте, нужно иметь цифровой пропуск.
Сервис столичного велопроката заработал в 2013 году, и с того момента количество велосипедов выросло в 11 раз, а число – в 64 раза. В 2019 году в среднем в день совершалось 24,5 тысячи поездок, а всего за сезон велосипеды брали пять миллионов раз.
Прокат самокатов появился в Москве весной 2018 года. Им уже успели воспользоваться более 540 тысяч раз.
Также 1 июня в столице открываются торговые центры. В то же время детские зоны, спортзалы и фуд-корты на территории ТЦ все еще не будут работать. Ожидается, что с понедельника заработает около 47 тысяч предприятий торговли, около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры.
Сергей Собянин ранее сообщил, что в Москве откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров. Он подчеркнул, что все посетители по-прежнему должны соблюдать масочно-перчаточный режим.
Помимо этого, по указу мэра Москвы для горожан вновь станут доступны ярмарки выходного дня. Ожидается, что первым днем их работы станет 5 июня.
С 1 июня в городе возобновляет работу велопрокат
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