Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин анонсировал новый этап смягчения ограничений в Москве с 1 июня 2020 года. Об этом мэр написал на своем персональном сайте.



Сергей Собянин мэр Москвы С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, смогут выходить на прогулки.



Перечень послаблений включает в себя восемь пунктов.

1. С понедельника все жители города, в том числе пожилые люди старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями, смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За исключением "Зарядья", для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.

Масочный режим сохраняется, а также остается в силе запрет на аттракционы, детские и спортивные площадки.

Фото: Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом

2. Будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров вне зависимости от масштабов. В них потребуется соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки. Контроль за поведением посетителей должны осуществлять сотрудники предприятий.

3. Среди организаций, которым разрешат возобновить работу, также есть мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг. Требования безопасности устанавливаются те же, что и в магазинах.

4. Горожанам станут доступны ярмарки выходного дня. Ожидается, что первым днем их работы станет 5 июня, пятница следующей недели.

5. С 1 июня городская система велопроката заработает в полном формате. Ранее пользоваться им могли только курьеры и волонтеры, однако это ограничение снимается. Арендовать велосипед можно на обычных условиях, однако транспортное средство необходимо будет продезинфицировать после использования.

6. В Москве увеличатся объемы оказания плановой медицинской помощи. 5 тысяч коек, ранее изъятых для помощи больным с коронавирусом, будут работать в обычном режиме. Госпитализировать будут с соблюдением всех необходимых мер безопасности, а к плановому лечению начнут приступать только после отрицательных тестов на COVID-19.

7. Работникам архитектурных и проектных бюро разрешат вернуться на офисные рабочие места. Это не строгое требование – если сотрудник может эффективно работать дистанционно, то этот формат можно сохранить.

8. С 1 июня в Москве откроются стадионы и иные спортивные объекты. На них будут возможны только тренировки членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.



Сергей Собянин мэр Москвы Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и – как бы ни хотелось – не форсировать события. Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пропускной режим в столице сохраняется до 14 июня. В соответствии с указом градоначальника срок действия разрешений на передвижение по городу будет продлен автоматически.

