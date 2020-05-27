Путин поблагодарил Собянина за работу в условиях пандемии коронавируса

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за работу по противодействию пандемии коронавируса.

Он отметил, что работа столичных властей отличалась ответственностью и целенаправленностью. Путин подчеркнул, что каждый шаг в Москве был продуманным и взвешенным.

"Что очень важно, вы действовали на опережение и не теряли времени. То, что в Москве создан такой запас и задел, – это чрезвычайно важно. Это дало нам возможность не только снижать напряжение, но и возможность своевременно открыть базовые отрасли", – сказал Путин на встрече с Собяниным по ситуации с коронавирусом в Москве.

Глава государства отметил, что количество обнаруженных случаев коронавирусной инфекции снизилось вдвое по сравнению с показателями начала мая. Кроме того, по словам Путина, объемы тестирования на COVID-19 непрерывно растут.

Президент также поручил направить бригады московских медиков в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой. Он отметил, что это возможно, учитывая накопленный столичными специалистами опыт, а также созданный запас прочности городской системы здравоохранения.

В свою очередь Собянин заявил, что с 12 мая количество госпитализаций из-за заболевания коронавирусом в Москве сократилось на 40%. Он подчеркнул, что столичные власти добились неплохих успехов на фоне возобновления работы строительных и промышленных предприятий в городе.

Собянин также сообщил, что с 1 июня планируется разрешить столичным жителям прогулки в парках и скверах. Кроме того, Собянин подчеркнул, что Москва готова к проведению парада Победы 24 июня. Он отметил, что все организационно-технические мероприятия были выверены вместе с Минобороны РФ.