Собянин предложил разрешить москвичам прогулки с 1 июня

15:57
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Власти Москвы планируют с 1 июня разрешить горожанам прогулки в парках и скверах, сообщил Сергей Собянин во время обсуждения с Владимиром Путиным режима самоизоляции в столице.
Мэр предложил в тестовом режиме сформировать график прогулок.
"Очень непростое решение, потому что, если одновременно сказать: "Ну давайте теперь, гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим", я боюсь, что на улицах Москвы людей будет примерно как на первомайской демонстрации. Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане могут выходить на прогулки", – заявил мэр Москвы.
Ранее Собянин сообщил, что Москва готовится 1 июня открыть непродовольственные магазины и часть бытовых услуг в Москве. В частности, мэр допустил возможность открытия прачечных, химчисток, ремонтных мастерских, то есть тех мест, которые не требуют длительного контакта с человеком.
В Роспотребнадзоре сообщили, что Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений.
За последние сутки в России подтвердили 8 338 случаев коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 140 выявленных случаев, на Московскую область – 793.
Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. За весь период скончались 3 968 пациентов. Выздоровели за все время 142 208 человек.
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