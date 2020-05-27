Собянин предложил разрешить москвичам прогулки с 1 июня

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Власти Москвы планируют с 1 июня разрешить горожанам прогулки в парках и скверах, сообщил Сергей Собянин во время обсуждения с Владимиром Путиным режима самоизоляции в столице.

Мэр предложил в тестовом режиме сформировать график прогулок.

"Очень непростое решение, потому что, если одновременно сказать: "Ну давайте теперь, гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим", я боюсь, что на улицах Москвы людей будет примерно как на первомайской демонстрации. Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане могут выходить на прогулки", – заявил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что Москва готовится 1 июня открыть непродовольственные магазины и часть бытовых услуг в Москве. В частности, мэр допустил возможность открытия прачечных, химчисток, ремонтных мастерских, то есть тех мест, которые не требуют длительного контакта с человеком.

В Роспотребнадзоре сообщили, что Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений.

За последние сутки в России подтвердили 8 338 случаев коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 140 выявленных случаев, на Московскую область – 793.

Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. За весь период скончались 3 968 пациентов. Выздоровели за все время 142 208 человек.