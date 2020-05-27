Москва готовится 1 июня открыть непродовольственные магазины – Собянин

15:52
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Москва готовится 1 июня открыть непродовольственные магазины. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Так, градоначальник предложил с 1 июня раскрыть всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг в Москве.
"Предлагаем с 1 июня раскрыть не только продовольственную, но и всю непродовольственную торговлю. Там работает около 300 тысяч человек. Плюс у населения востребован целый ряд товаров, которые они не могут получить по электронной почте", – заявил мэр.
В частности, Собянин допустил возможность открытия праченых, химчисток, ремонтных мастерских, то есть тех мест, которые не требуют длительного контакта с человеком.
Кроме того, мэр предложил с 1 июня разрешить москвичам прогулки.
По словам мэра, ситуация в столице не только стабилизировалась, но и значительно улучшилась. Меры, принятые после 12 мая – возобновление работы промышленных предприятий и строительства с соблюдением жестких санитарных требований, – позволили подвести к возможности выхода из кризисной ситуации.
Сегодня в столице уже фиксируется уменьшение госпитализаций тяжелых больных с COVID-19 – они снизились на 40%, заявил мэр.
"С одной стороны, раскрывая работу огромного количества предприятий, увеличивая транспортные потоки, с другой стороны, ужесточая требования <...>, мы добились неплохих результатов. Это является безусловным маркером", – подчеркнул глава города.
Владимир Путин оценил вклад столичных властей в борьбу с пандемией, назвав проделанную работу ответственной, целенаправленной и взвешенной.
Он отметил, что в Москве накоплен большой запас медицинского оборудования и лекарств. В связи с этим российский лидер попросил Собянина поделиться с регионами данными резервами в целях борьбы с коронавирусом на местах.
"Не сомневаюсь, Москва обязательно откликнется и с готовностью поможет своим коллегам, нашим гражданам в других субъектах Российской Федерации, которые сейчас нуждаются в этой поддержке", – добавил Путин.
Помимо этого, он уточнил, что чем эффективнее будет эта помощь, тем быстрее наладится ситуация в регионах.
Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений – Роспотребнадзор
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений. Руководитель управления ведомства по столице Елена Андреева выразила надежду, что в скором времени разрешат прогулки и откроют предприятия, оказывающие бытовые услуги.
За последние сутки в России подтвердили 8 338 случаев коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 140 выявленных случаев, на Московскую область – 793.
Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. Это на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умер 161 человек. За весь период скончались 3 968 пациентов. За сутки выписали 11 079 человек, а за все время – 142 208 человек.
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