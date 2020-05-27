Открыта свободная запись на тестирование на антитела к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител к коронавирусной инфекции с 27 мая. С таким заявлением выступила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Отмечается, что такие исследования будут доступны на базе 30 столичных поликлиник.
"С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции – иммуноглобулина M и иммуноглобулина G", – заявила Ракова.
Подобное тестирование показывает, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел ли ей и вырабатывается ли у него иммунитет. Также тест показывает, болеет ли человек на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме.
Уточняется, что получить результаты анализов можно будет в течение 3 дней в электронной медкарте пациента.
"Результаты будут снабжены необходимыми комментариями, которые досконально будут объяснять, чем результаты будут отличаться от нормы и какие действия необходимо предпринимать", – пояснила Ракова.
Записаться на прохождение бесплатного тестирования возможно только в дистанционном формате, уточнила заммэра.
Ранее депутат Мосгордумы Степан Орлов заявил, что в Москве проходит самое большое в мире тестирование на популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции. В настоящее время уже удалось выяснить, что у 12,5% обследованных горожан были выявлены антитела к COVID-19.
Также сообщалось, что столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей.
В связи с этим Анастасия Ракова выразила надежду на то, что количество доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.
Кто может стать донором плазмы для больных коронавирусом
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