В Москве проводят самое массовое тестирование на иммунитет к COVID-19 – депутат МГД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве проходит самое большое в мире тестирование на популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил депутат Мосгордумы, руководитель фракции "Единая Россия" в столичном парламенте Степан Орлов.

"Это беспрецедентная акция, самое большое тестирование на наличие антител к коронавирусу в крови человека, самое большое в мире. Уже сейчас таких исследований проведено более 50 тысяч", – передает Агентство "Москва" его слова.

Он пояснил, что в столице проводится выборочное исследование граждан, которым приходит приглашение пройти бесплатный тест на наличие в организме антител. Примечательно, что тестирования также проводят москвичам, находящимся в стационарах не в связи с коронавирусом.

В настоящее время выяснилось, что у 12,5% обследованных горожан были выявлены антитела к COVID-19.

"Это означает, что они переболели, как правило, это было в бессимптомной форме, но у них сформировались антитела. И мы надеемся, что у них сформировался иммунитет", – пояснил Орлов, добавив, что сейчас в мире никто не может дать гарантии того, как долго этот иммунитет будет сохраняться.

Орлов также отметил, что в ближайшее время число обследованных на антитела жителей столицы возрастет до нескольких миллионов человек. Он не исключил того, что объем тестирования может охватить даже до половины всего населения Москвы.

Главной целью таких исследований депутат счел понимание того, может ли сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Более того, обследования позволяют увеличить банк донорства крови переболевших.

"Одна из важных задач исследования, у кого есть антитела, это предложить москвичам быть донорами плазмы, которая используется в лечении больных. Это эффективный метод лечения. Сейчас многие москвичи стали донорами. Еще много желающих", – сообщил Орлов.

Ранее депутат Мосгордумы Елена Самышина призвала москвичей прийти и сдать тест на антитела к коронавирусу. Она уточнила, что на основании результатов исследований власти столицы будут принимать решение о смягчении ограничений или их отмене. Также Самышина добавила, что участниками исследования могут стать все горожане, прикрепленные к поликлиникам.