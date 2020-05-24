Депутат Мосгордумы призвала москвичей прийти и сдать тест на антитела к коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Тестирование на антитела к коронавирусу позволит выявить болезнь легкой или средней степени тяжести и при бессимптомном ее течении. Об этом в интервью Агентству "Москва" заявила депутат Мосгордумы, главный врач городской поликлиники № 3 Елена Самышина.
"Крайне важно то, что тест на антитела позволяет выявить пациентов с легкой и средней степенью течения болезни, у которых с момента заражения прошло две недели. За это время коронавирус мог опуститься в легкие, и обычный ПЦР-тест может его уже не обнаружить. Если у пациента есть антитела IgM, значит, он инфицирован и даже не имея каких-либо симптомов может быть опасен для других", – объяснила она.
По словам медика, в таком случае пациенту нужно лечение для сохранения здоровья и изоляция для ограничения распространения вируса. Если у пациента есть антитела IgG, то никаких запретов на него накладываться не будет, добавила она.
Самышина уточнила, что на основании результатов исследований власти столицы будут принимать решение о смягчении ограничений или их отмене. Она добавила, что участниками исследования могут стать все горожане, прикрепленные к поликлиникам.
"Москвичи получают приглашения для участии в исследовании по электронной почте, либо SMS, а с 27 мая планируется реализовать возможность записаться на тест по собственной инициативе. Участие в исследовании бесплатное и полностью добровольное", – пояснила врач.
Депутат призвала жителей столицы прийти и сдать тест на антитела к COVID-19.
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу прошли более 50 тысяч горожан. Иммунитет выявлен у 12,5%. Исследование должно охватить от 3 до 6 миллионов человек.
Общее число случаев COVID-19 в России – 344 481. Скончался 3 541 человек, выздоровели 113 299 пациентов.
В Москве зафиксировано 163 913 случаев коронавируса. Умерли 1 993 человека, 49 840 выздоровели.
"Мосгорсправка": бесплатное тестирование
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