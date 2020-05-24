Более 85% новых заболевших младше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве подтверждено 2 516 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по городу. Всего в столице зафиксировано 163 913 случаев коронавируса.
41,9% из числа новых пациентов – люди 18–45 лет, 33,8% – 46–65 лет, 8,7% – 66–79 лет, еще 5,2% – старше 80 лет, 10,4% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением медиков.
За последние сутки в стране зарегистрировано 8 599 случаев COVID-19. В 3 777 из них клинических проявлений не было.
Общее число случаев коронавирусной инфекции в России – 344 481 в 85 регионах. Это на 2,6% больше, чем днем ранее.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 8,6 миллиона лабораторных исследований на новый коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 282 тысячи человек.
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что пик пока прошли только Москва и Подмосковье. В остальных регионах он наступит в течение ближайших одной–двух недель, полагает специалист.
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что вторая волна коронавируса будет слабее первой. По ее мнению, после пандемии большая часть россиян получит иммунитет, а сам вирус ослабнет.
Иммунитет к COVID-19 формируется у 12,5% москвичей
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