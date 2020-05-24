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Москва 24

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Общество

10:17

Более 8,6 млн тестов на COVID-19 проведено в России

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 8,6 миллиона лабораторных исследований на новый коронавирус проведено в России, сообщает телеграм-канал стопкоронавирус.рф.

По данным Роспотребнадзора, из них за последние сутки – 282 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением по стране остаются 282 тысячи человек.

В России зарегистрировано 335 882 случая COVID-19. 107 936 человек выздоровели, 3 388 скончались.

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что в стране пик прошли только Москва и Подмосковье. В остальных регионах пик наступит в течение ближайших одной–двух недель, полагает он.

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что вторая волна коронавируса будет слабее первой. По ее мнению, после пандемии большая часть россиян получит иммунитет, а сам вирус ослабнет.

В России выявлено 9 434 новых случая COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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