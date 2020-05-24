Эпидемиолог назвал условие снятия ограничений по COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в России, можно будет снимать с большей уверенностью, когда у 60–70% населения выявят иммунитет к COVID-19. Так считает главный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико, сообщает "Парламентская газета".
"60–70% – это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц. По крайней мере с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе", – объяснил он.
Брико подчеркнул, что ожидать увеличения количества людей с иммунитетом к COVID-19 в результате естественного "проэпидемичивания" будет неправильно. Для этого нужна вакцина, полагает он.
Эпидемиолог считает, что вакцинация с широким охватом населения – единственное средство, способное остановить эпидемию при инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи.
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал, что иммунитет к коронавирусу выявлен у 12,5% из более чем 50 обследованных на коронавирус жителей столицы. Планируется, что тестирование охватит от 3 до 6 миллионов горожан.
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