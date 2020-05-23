Результаты исследования на иммунитет к коронавирусу позволяют начать смягчение ограничений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Результаты тестирования на иммунитет к коронавирусу позволят начать смягчение ограничений в Москве, заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Мы видим, что доля тех москвичей, у которых формируется иммунитет к ковидной инфекции сопоставимо примерно с некоторыми другими крупными городами Европы и мира, в частности близки результаты к Мадриду. Мы можем проводя это исследование дальше и, оценивая темпы роста количества переболевших, формировать определенные решения, в частности решения, связанные со смягчением режима самоизоляции", – объяснил он на онлайн пресс-конференции, передает Агентство "Москва".

По словам Хрипуна, исследование прошли более 50 тысяч человек. Иммунитет выявлен у 12,5%.

Наиболее высокий показатель по Москве зафиксирован в СВАО: у 13,6% жителей обнаружены антитела к коронавирусу. В ВАО и ЮВАО – 13,1% и 13,2% соответственно. В разрезе других округов антитела обнаружены: в СЗАО– у 11,8% жителей, в САО – у 12,7%, ЮАО – у 12,4%, в ЗАО – у 11,6%, в ЮЗАО – у 11,2%, в ЦАО – у 12,1%.

Исследование поможет городу подготовиться ко второй волне заражения инфекцией, отметил глава департамента. Он уточнил, что охватить планируется от 3 до 6 миллионов москвичей. Исследование добровольное и бесплатное, добавил руководитель Депздрава.

Академик Российской академии наук, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург тоже подчеркнул, что полученные результаты позволят прогнозировать дальнейший ход эпидемии.

"Москва перешла на следующий этап диагностической работы. Первый этап был массовые ПЦР-диагностики. Москва здесь приложила титанические усилия для того, чтобы максимальное количество жителей были охвачены исследованием. Следующий этап, о котором мы говорим, это введение правительством Москвы диагностики на основе антител к COVID-19. Это дает возможность понимать популяционные показатели по городу, планировать противоэпидемические мероприятия или в нашем случае ослабление противоэпидемиологических мероприятий", – рассказал он.

Вице-президент "Национальной ассоциации биобанков и специалистов по биобанкированию", руководитель отдела природно-очаговых инфекций "НИЦЭМ имени Гамалеи" Артем Ткачук уточнил, что исследование было основано на мировом опыте эпидемиологов.

"Информация о мощности иммунизационной прослойки в обществе позволит нам моделировать в дальнейшем пути передачи и эпидемиологический процесс распространения инфекции и максимально реагировать на это, принимать научно обоснованные решения, чтобы ужесточать или ослаблять меры", – заявил он.

Дополнительно в рамках исследования планируется тестировать работников различных сфер городского хозяйства на наличие у них антител к вирусу. Будет проводиться отдельный анализ динамики формирования антител у пациентов, которые выписываются на амбулаторное лечение из стационаров. Анализ у них будут брать на 1-й и на 30-й день после выписки из стационара.

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения Москвы подчеркнул, что московское здравоохранение всегда находится в партнерстве с ведущими научными центрами страны. Плотная работа идет и с частными организациями, подтвердил директор по стратегическому развитию и инновациям "Инвитро" Дмитрий Фадин.