В России подтверждено 9 434 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России подтвердили 9 434 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки, сообщает Оперативный штаб.
Их зарегистрировали в 84 субъектах. Из выявленных случаев 3 966 оказались без клинических проявлений.
В Москве зафиксировано 3 190 новых случаев, в Московской области – 846, в Санкт-Петербурге – 363, в Ростовской и Нижегородской областях – 353 и 211 соответственно. 171 случай пришелся на Свердловскую область, 148 – на Красноярский край, 127 – на Дагестан.
В Калужской области выявлено 125 человек с COVID-19, в Ярославской области – 115, в Волгоградской – 107, в Брянской – 103, в Пензенской – 102, в Якутии – 100.
Общее количество случаев в стране – 335 882. Это на 2,9% больше, чем днем ранее.
Скончались за сутки 139 человек, среди них 67 в Москве и 12 в Московской области. Умерли за весь период 3 388 человек.
Выписано за сутки 8 111 пациентов, в том числе 3 831 в столице и 464 в Подмосковье. Общее количество выписанных – 107 936 человек.
Роспотребнадзор сообщает, что в РФ сделано свыше 8,4 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 276 тысяч человек.
Темп прироста заражения коронавирусом в РФ снизился с почти 6% до 3,5%, отметил Владимир Путин. Он заявил о стабилизации ситуации с распространением инфекции в стране. Хотя позитивная динамика пока неустойчива, она есть, констатировал президент.
Вместе с тем он предупредил о возможной второй волне осенью. Глава государства призвал быть готовыми к этому.
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