Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России в целом стабилизируется. Об этом президент РФ сообщил в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Он признал, что "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".

"По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется: и в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", – объяснил президент.

Темп прироста заражения коронавирусом в РФ снизился с почти 6% до 3,5%, уточнил он. За две недели число тестов на COVID-19 в стране возросло на три миллиона, нужно наращивать эту работу, подчеркнул российский лидер. По его словам, система здравоохранения продолжает борьбу с вирусом с надежным запасом прочности.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что медицинская система России выдержала испытание, которым стала для нее эпидемия новой коронавирусной инфекции, несмотря на сложности. Вместе с тем она обратила внимание, что показатель смертности из-за COVID-19 серьезно вырастет в мае.

На совещании по видеосвязи присутствуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Татьяна Голикова, Сергей Собянин и министр спорта РФ Олег Матыцин.

В РФ выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее. За сутки в стране зарегистрировано 8 894 новых случая, в 3 751 клинических проявлений не было.