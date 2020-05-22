В России выявлено 8 894 новых заболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
8 894 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено в России за последние сутки, сообщает Оперативный штаб.
Они зарегистрированы в 84 регионах. В 3 751 случае клинических проявлений заболевания не было.
В Москве зафиксировано 2 988 случаев, в Подмосковье – 824, в Санкт-Петербурге – 389, 202 – в Нижегородской области, 150 – в Красноярском крае. 138 случаев обнаружено в Ростовской области, 135 – в Свердловской, 127 – в Калужской, 110 – в Пензенской. В Дагестане подтвердили 109 случаев, в Брянской области – 105, в Ярославской – 103.
За сутки умерли 150 человек. Из них в Москве скончались 73, в Московской области – 13. Общее количество умерших – 3 249 человек.
Выписано за сутки 7 144 человека, в том числе 2 900 в Москве и 418 в Подмосковье. Общее число выписанных – 99 825 человек.
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее.
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что ряд требований необходимо будет соблюдать и после третьего этапа снятия ограничений. Речь идет о социальной дистанции, новых правилах дезинфекции и требованиях к организации общественных пространств.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что 17 регионов готовы к первому этапу смягчения ограничений. Поэтапный выход из режима самоизоляции начнет с 1 июня туристическая отрасль.
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