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Происшествия

01:07

В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом

происшествия город

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончались 73 пациента с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.

По последним данным, в России зафиксировано 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 92 681. За весь период зарегистрировано 3 099 летальных исхода.

Академик РАН Александр Гинцбург ранее указал, что в РФ в три-четыре раза меньше летальных исходов, чем в других странах, так как популяционный иммунитет у граждан страны выше.

В свою очередь, главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предположила, что пандемия коронавирусной инфекции в России завершится к июлю.

Москвичей, которые переболели коронавирусом, также пригласили стать донорами. По словам медиков, после применения плазмы у болеющих COVID-19 пациентов фиксируют улучшение состояния.

Еще 7 289 пациентов вылечились от коронавируса в России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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