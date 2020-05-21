В России выявлено 8 849 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 8 849 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб.

Их зарегистрировали в 84 регионах. 3 716 пациентов не имели клинических проявлений болезни – это 42% новых случаев.

В Москве выявили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892, в Санкт-Петербурге – 408, в Красноярском крае – 376, в Нижегородской области – 204, в Свердловской области – 174, в Ростовской области – 142, в Ярославской области – 133, в Калужской области – 121, в Брянской области – 117 и в Дагестане – 103.

В Рязанской области зарегистрировали 96 новых случаев, в Краснодарском крае –91, в Тульской области и Башкирии – по 89, в Тамбовской и Челябинской областях – по 84, в Пензенской области – 83, в Волгоградской области – 82, в Курской области – 81, в Чувашии – 78, в Новосибирской области – 76, в Самарской области – 74, в Северной Осетии – 73.

В Белгородской области и Татарстане зафиксировали по 71 случаю COVID-19, в Ульяновской области – 70, Ставропольском крае – 69, Кабардино-Балкарии – 68, в Мурманской и Саратовской областях – по 67, в Ямало-Ненецком АО и Хабаровском крае – по 64, в Липецкой области – 62, в Смоленской и Ленинградской областях – по 61.

В Ханты-Мансийском АО – 59 новых случаев, во Владимирской области и Алтайском крае – по 57, в Ивановской области – 55, в Орловской области и Приморском крае – по 49, в Астраханской области и Пермском крае – по 48, в Омской области – 47, в Оренбургской области – 45, в Республике Тыва – 44, в Ингушетии – 43, в Воронежской и Архангельской областях – по 41.

В Тверской области – 39 новых случаев, в Республике Марий Эл – 38, в Республике Саха (Якутия) – 37, в Адыгее – 36, Мордовии – 35, Калининградской и Иркутской областях – по 34, в Псковской области – 33, в Новгородской области и Калмыкии – по 32, в Забайкальском крае – 31, в Хакасии – 29, в Кировской области и Бурятии – по 27, в Вологодской области – 26.

В Кемеровской области за сутки зафиксировали 23 новых случая коронавируса, в Чечне – 21, в Томской области – 20, Карелии – 19, Камчатском крае – 18, Курганской и Амурской областях – по 17, в Еврейской АО – 15, Республике Коми – 13, Карачаево-Черкесии – 12, в Костромской и Тюменской областях – по 11, Республике Алтай – 6, Удмуртии и Магаданской области – по 5, в Сахалинской области – 2, в Ненецком автономном округе, Крыму и Севастополе – по 1.

Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавирусной инфекции. Это на 2,9% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 127 человек. За весь период скончались 3 099 пациентов. За сутки из больниц выписали 7 289 человек, а за все время – 92 681.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам следует соблюдать защитные меры от коронавируса и летом. В то же время она уточняла, что эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась только не более чем в семи регионах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что 27 регионов России готовы к постепенному смягчению режима ограничений. Попова отмечала, что обсуждать это можно будет после статистики, показывающей влияние майских праздников на распространение коронавируса.

