Церемония прощания с дирижером Стадлером прошла в Петербурге

Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем "Петербург-концерта" и главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергеем Стадлером состоялась в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости, передает ТАСС.

Почтить память музыканта пришли родные, друзья и коллеги. Среди них – гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель СПб ГБУК "Петербург-концерт" Екатерина Артюшкина, директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Шаляпина Юлия Стрижак, гендиректор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, народная артистка России Илзе Лиепа и другие.

Замдиректора по творческой деятельности и худрук Большого зала Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Евгений Петровский ранее отмечал, что Стадлер был выдающимся музыкантом, дирижером и феноменально одаренным скрипачом.

По его словам, уже в 20 лет артист совершил настоящий исполнительский подвиг, исполнив на сцене Большого зала Филармонии все 24 каприса для скрипки соло Никколо Паганини – на такой шаг решаются немногие музыканты мира.

Петровский подчеркнул, что с Санкт-Петербургской филармонией была связана вся творческая биография маэстро. Его отец, Валентин Раймондович Стадлер, играл в прославленном Заслуженном коллективе республики, поэтому Сергей Стадлер практически "родился в филармонии".

О смерти Стадлера стало известно 20 апреля. Ему было 63 года. В момент смерти дирижер находился на борту самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Стамбул. В связи с этим лайнер экстренно сел в Румынии.

Соболезнования в связи с трагедией выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Стадлер по праву считался музыкантом с мировым именем, выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом.