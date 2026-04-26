26 апреля, 16:44

Культура

Церемония прощания с дирижером Стадлером прошла в Петербурге

Фото: РИА Новости/Артем Пряхин

Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем "Петербург-концерта" и главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергеем Стадлером состоялась в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости, передает ТАСС.

Почтить память музыканта пришли родные, друзья и коллеги. Среди них – гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель СПб ГБУК "Петербург-концерт" Екатерина Артюшкина, директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Шаляпина Юлия Стрижак, гендиректор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, народная артистка России Илзе Лиепа и другие.

Замдиректора по творческой деятельности и худрук Большого зала Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Евгений Петровский ранее отмечал, что Стадлер был выдающимся музыкантом, дирижером и феноменально одаренным скрипачом.

По его словам, уже в 20 лет артист совершил настоящий исполнительский подвиг, исполнив на сцене Большого зала Филармонии все 24 каприса для скрипки соло Никколо Паганини – на такой шаг решаются немногие музыканты мира.

Петровский подчеркнул, что с Санкт-Петербургской филармонией была связана вся творческая биография маэстро. Его отец, Валентин Раймондович Стадлер, играл в прославленном Заслуженном коллективе республики, поэтому Сергей Стадлер практически "родился в филармонии".

О смерти Стадлера стало известно 20 апреля. Ему было 63 года. В момент смерти дирижер находился на борту самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Стамбул. В связи с этим лайнер экстренно сел в Румынии.

Соболезнования в связи с трагедией выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Стадлер по праву считался музыкантом с мировым именем, выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом.

Читайте также


Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

