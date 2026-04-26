Украинский лидер Владимир Зеленский стоит во главе попыток возрождения нацизма и получает от этого процесса "огромное удовольствие", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что именно страны Запада сделали Украину европейской страной в плане нацизма. При этом она подчеркнула, что российская сторона всегда относилась к Украине как к суверенному и независимому государству.

При этом Лавров указывал на обеспокоенность РФ всплеском неонацизма не только на Украине, но и в странах Евросоюза, включая Прибалтику, а также в Канаде, где проживают украинские националисты, сбежавшие от правосудия в 1940-е годы.

Кроме того, в Службе внешней разведки России добавляли, что власти западных государств стараются принимать жесткие меры, чтобы скрыть от своих граждан факты о распространении нацистской идеологии на Украине.