19 февраля, 14:28Политика
Лавров заявил, что Россию беспокоит всплеск неонацизма на Украине, в Евросоюзе и Канаде
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Россия обеспокоена всплеском неонацизма на Украине, в странах Евросоюза, включая Прибалтику, и Канаде, где проживают украинские националисты, сбежавшие от правосудия в 1940-е годы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Политик подчеркнул, что в стране уделят особенное внимание объединению международных усилий по противодействию проявлениям неонацизма, русофобии, а также другим формам расовой и религиозной нетерпимости.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия активно противодействует проявлениям русофобии и неонацизма и препятствует попыткам фальсифицировать историю. По словам президента, особого внимания требует защита прав граждан РФ за рубежом на фоне непростой мировой обстановки.
Схожую позицию высказывал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление Лаврова, в ходе которого он указал, что Москва считает одной из важнейших задач признание геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирных граждан.