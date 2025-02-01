МИД РФ: отсутствие упоминания генсеком ООН о потерях СССР во Второй мировой возмутительно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва считает возмутительным отсутствие упоминания генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем многомиллионных потерь СССР во Второй мировой войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте ведомства.

"Гутерриш в списке жертв преступлений нацистов <...> ни словом не обмолвился о многомиллионных потерях во Второй мировой войне СССР, чьи народы внесли решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией и чей подвиг положил конец Холокосту", – подчеркнула дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия считает недопустимыми подобные "исторические и политические упражнения" и продолжит прилагать все усилия для сохранения исторической правды.

"Подвиг воинов-освободителей бессмертен. Никто не имеет права принижать его значение или игнорировать. <...> Однако сегодня мы становимся свидетелями попыток принизить или вообще отрицать роль Красной Армии и народов СССР в обеспечении нашей общей Победы, фальсифицировать или исказить итоги Второй мировой войны", – добавила представитель МИД РФ.

Россия всегда будет помнить, что свободу человечеству от нацизма принес советский народ, подчеркнул ранее Владимир Путин. Российский лидер отметил, что народ пожертвовал многим для того, чтобы привнести в человечество мир и жизнь.

Путин напомнил, что 2025 год объявлен в России Годом Защитника Отечества в знак памяти о событиях Великой Отечественной войны, подвиге ветеранов и в честь участников специальной военной операции.