Представлен официальный логотип празднования 80-летия Победы в ВОВ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В Музее Победы на Поклонной горе прошла презентация плана мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в телеграм-канале Кремля.

Официальный логотип этих торжеств представил народный артист РФ Владимир Машков. На нем красным цветом изображен образ Родины-матери.

"Для всех, для нас образ Родины-матери знаком с детства. Это образ призывающих своих сыновей и дочерей на битву с врагом. Памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа. И этот образ, безусловно, объединяет нас. Объединяет разных людей. Но каждый найдет в нем что-то свое. Свою гордость, свою память. И именно этот образ стал логотипом 80-летия нашей Победы", – сказал Машков.

В мероприятии также принимали участие министр культуры РФ Ольга Любимова и исполнительный директор общественного движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова.

На официальном сайте празднования 80-летия may9.ru можно найти всю информацию о мероприятиях юбилейного года, спецпроектах и различных акциях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что празднование Дня Победы в 2025 году станет "очень крупным мероприятием". Он также рассказал о планах Москвы пригласить "очень много" иностранных лидеров на парад Победы. Песков отметил, что приглашены будут главы разных государств, а не только стран СНГ.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил о желании приехать в Москву в 2025 году для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, он считает данный визит своим личным долгом.