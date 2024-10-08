Путин заявил о совместном праздновании странами СНГ 80-летия Победы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В следующем году страны СНГ вместе отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом рассказал Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в узком составе.

"Это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин предложил лидерам стран СНГ учредить звание "Город трудовой славы" и присвоить его городам содружества, жители которого внесли особый вклад в достижение победы в ВОВ, обеспечивая бесперебойное производство военной продукции.

По словам российского лидера, это станет символом признания и уважения коллективного подвига тех, кто работал в тылу и помогал разгрому врага. Путин также предложил создать общий реестр воинских мемориалов на пространстве СНГ.

Вечером 7 октября лидеры стран СНГ провели неформальную встречу. Отмечалось, что разговор был спокойный, откровенный и дружеский.

