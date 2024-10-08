Путин предложил ввести в СНГ звание "Город трудовой славы"

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Владимир Путин в ходе саммита в Москве предложил лидерам стран СНГ учредить звание "Город трудовой славы", передает РИА Новости.

"Наше конкретное предложение – учредить в СНГ почетное звание "Город трудовой славы" и присвоить его городам содружества, жители которого внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной продукции", – сказал Путин, отметив, что победа является общим достоянием всех народов Советского Союза.

По словам российского лидера, это станет символом признания и уважения коллективного подвига тех, кто работал в тылу и помогал разгрому врага.

Президент России также выступил с инициативой создать общий реестр воинских мемориалов на пространстве СНГ. Как отметил Путин, его можно сделать на базе работающей с 2016 года российской интернет-платформы "Место памяти".

"В целях сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигам наших воинов, предлагаем составить общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны", – сказал президент.

Вечером 7 октября лидеры стран СНГ провели неформальную встречу. Отмечалось, что разговор был спокойный, откровенный и дружеский. Все лидеры стран СНГ, которые были на неформальной встрече в резиденции Путина в Ново-Огареве, поздравили президента России с днем рождения.

При этом, как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, только они знают детали прошедшей встречи, так как мероприятие было "частное" и включало в себя неформальное общение.